Один из бизнесменов смог через Двенадцатый арбитражный апелляционный суд добиться от СГЭТ выплаты свыше 7,5 миллиона рублей долга.

По договору он не должен был брать деньги с льготников и владельцев проездных, которые ездили на его 20 автобусах марки Mercedes-Benz. Расходы ему обещали компенсировать, а министерство социального развития региона перечисляло СГЭТ средства на это.

Ничего гражданин не получал с 1 января 2016 года, теперь по решению суда он получит свои деньги и еще миллион и 776,199 тысячи рублей как проценты.