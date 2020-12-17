Развитие программ академической мобильности является одним из стратегических направлений деятельности СГМУ, обеспечивающих формирование конкурентоспособных преимуществ университета и

интеграцию вуза в международное образовательное пространство.

Так, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского и Самаркандский государственный медицинский институт (Узбекистан) продолжают реализацию совместных образовательных и научных проектов в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве.

Напомним, что в сентябре оба вуза заключили меморандум о взаимопонимании в области образовательного и научного сотрудничества, а в ноябре 2020 года состоялось онлайн-заседание с участием руководителей обоих высших учебных заведений. Ректор СГМУ Андрей Еремин и ректор Самаркандского ГМИ Жасур Ризаев, а также представители администрации двух вузов обсудили широкий круг вопросов, касающихся научно- исследовательской,

инновационной деятельности, совместных образовательных программ.

Целями двустороннего договора являются развитие академической мобильности обучающихся, проведение профессиональных практик, гостевых лекций и вебинаров, обмен студентами и преподавателями, обмен академической информацией и литературой, проведение совместных научных исследований в области фундаментальной и клинической медицины, семинаров и конференций. Стороны также договорились о создании общей Дорожной карты по развитию международного сотрудничества.

Первым совместным научным мероприятием после подписания вузами меморандума о сотрудничестве стала международная научно-практическая конференция «Новые аспекты современной педиатрии». В онлайн- мероприятии приняли участие более 300 ученых-медиков из четырех стран – России, Узбекистана, Казахстана и Украины.

В настоящее время реализуется совместный проект, направленный на развитие академической мобильности преподавателей и студентов. В условиях пандемии новой корнавирусной инфекции проект осуществляется в онлайн-формате. Ведущие преподаватели СГМУ – сотрудники десяти кафедр – читают лекции и проводят практические занятия со студентами

Самаркандского ГМИ. Со своей стороны, Самаркандский медицинский институт также планирует проведение лекционных и практических занятий в рамках академической мобильности преподавателей и студентов.

В настоящее время в программах академического обмена СГМУ с образовательными организациями – партнерами из Узбекистана, Белоруссии и Казахстана – участвуют 20 научно-педагогических работников университета и 20 преподавателей со стороны зарубежных образовательных организаций. Планируется подписание меморандумов о партнерском

взаимодействии в области научно-образовательной деятельности с медицинскими вузами других стран ближнего зарубежья, а также заключение договоров с зарубежными вузами о реализации образовательных программ по специальностям в сетевой форме.

