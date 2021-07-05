Вчера, 4 июля, в селе Шевыревка в Татищевском районе загорелась дача. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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