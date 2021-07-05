Домой Рубрики Новости Саратова Сгорела дача в Саратовской области РубрикиНовости Саратова Сгорела дача в Саратовской области По Новости Саратова - 05.07.2021 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 4 июля, в селе Шевыревка в Татищевском районе загорелась дача. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новый учебный год в Саратовской области может пройти в очном формате В июне в Саратовской области впервые в 2021 году родилась тройня Два района и центр Саратова остались без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новый учебный год в Саратовской области может пройти в очном формате Новости Саратова - 05.07.2021 0 Новый учебный год планируется провести в очном традиционном формате. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов. По его словам, оценка... В июне в Саратовской области впервые в 2021 году родилась тройня 05.07.2021 Два района и центр Саратова остались без воды 05.07.2021 Житель Энгельсского района признался в избиении прохожего до смерти 05.07.2021 Коронавирус унес жизни еще 11 человек в Саратовской области 05.07.2021