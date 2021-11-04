Сегодня, 4 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций чиновники обсудили ночной пожар в центре Саратова.

Напомним, ночью на проспекте Кирова сгорела гостиница «Россия», являющаяся историческим памятником.

Чиновники приняли решение осуществлять постоянный мониторинг состояния здания, а также ограничить доступ к нему забором. Пускать на территорию будут только в сопровождении спасателей.

Глава города Михаил Исаев поручил главе районной администрации Алексею Постнову и районному прокурору провести встречу с арендаторами.