Пока Сергей Наумов назначается на должность и.о. ректора Саратовского Политеха.

Приказ о назначении Наумова подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее Наумов также был исполняющим обязанности ректора другого вуза — ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования». Кроме того он занимал должность советника губернатора Саратовской области.

Официально Наумов станет и.о. ректора СГТУ им. Гагарина 20 августа 2021 года.

В настоящий момент руководителем Политеха де-юре считается Олег Афонин.