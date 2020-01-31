Сегодня состоялось торжественное подписание обновленного соглашения по взаимодействию и сотрудничеству между Саратовской государственной юридической академией и Двенадцатым арбитражным апелляционным судом, в котором приняли участие председатель суда Сергей Шараев, врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова, представители регионального судейского сообщества, профессорско-преподавательский коллектив, студенты, магистранты и аспиранты академии.

Сергей Шараев отметил, что мероприятие проходит в рамках развития многолетнего активного сотрудничества между СГЮА и судом и посвящено подписанию на новый срок соглашения об основных направлениях взаимодействия и внедрения новых методов и форм совместной работы в области практической подготовки кадров для судебной системы и проведения различных мероприятий научно-практического характера.

-Благодаря Саратовской государственной юридической академии мы создали хороший кадровый резерв. Сначала студенты приходят к нам на практику, потом лучшие из них становятся стажерами и постепенно поднимаются по карьерной лестнице. За время сотрудничества с академией у нас выработались новые формы взаимодействия: мы впервые провели реальное судебное заседание в стенах СГЮА со всеми судебными реквизитами и наглядно показали студентам и преподавателям, как проходит арбитражный процесс, – отметил Сергей Шараев.

В рамках встречи с докладом о формах развития и модернизации системы прохождения практики студентами СГЮА выступила доцент кафедры земельного и экологического права академии, судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна Волкова. Кроме того, от лица профессорско-преподавательского коллектива академии о ходе научно-практического взаимодействия рассказал директор научно-исследовательского института СГЮА, заведующий кафедрой арбитражного процесса Сергей Афанасьев.

Врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова, в свою очередь, подчеркнула, что академия располагает мощным интеллектуальным потенциалом и отличной исследовательской базой.

-В академии сегодня действуют 17 научных школ – одних из старейших и авторитетных в России, работают видные ученые и преподаватели. Все это позволяет нам оказывать заметное влияние на правовую жизнь региона и страны, помогать совершенствовать отечественную законодательную базу. И этот многолетний научный опыт, и исследовательские возможности СГЮА, несомненно, будут полезны и Двенадцатому арбитражному апелляционному суду, – подчеркнула руководитель вуза.