Сегодня, 15 апреля, в Саратовской государственной юридической академии состоялось заседание круглого стола «Актуальные вопросы совершенствования практики помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел».

В нем приняли участие ректор СГЮА Екатерина Ильгова, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, начальник Главного управления МВД России по Саратовской области Николай Ситников, представители судейского сообщества, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

— Это тема касается непосредственно детей. Поэтому наши действия и решения должны быть максимально продуманными, чтобы они действительно приносили пользу несовершеннолетним. Выстраивание эффективного диалога между юристами, учеными, практиками и другими специалистами, кто занимается вопросами защиты прав детей, является важной составляющей государственного регулирования в указанной сфере, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

В свою очередь, Наталья Агре отметила, что повышение уровня подготовки специалистов является одним из ключевых направлений развития системы профилактики.

— Как мы можем помочь ребенку, если подходы к реализации задач в профилактике не менялись 20 лет? Система остро нуждается в трансформации в соответствии с новыми вызовами. Поэтому для формирования единой образовательной среды для специалистов всех уровней на базе Института изучения детства, семьи и воспитания будет создана «Академия системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», – подчеркнула она.

Отметим, мероприятие прошло в форме конструктивного диалога. Участники круглого стола поддержали необходимость консолидации усилий всех ведомств в совершенствовании подходов к профилактике правонарушений несовершеннолетних, и в ближайшее время представят свои предложения по данному направлению.

Завершилось заседание подписанием соглашения между СГЮА и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, что позволит сторонам проводить совместную образовательную, экспертную и методическую работу в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России.