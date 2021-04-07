Совет молодых юристов Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) при организационной поддержке Саратовской государственной юридической академии принимает участие в реализации масштабного всероссийского проекта «Школа права», который направлен на правовое просвещение школьников и студентов и их знакомство со сферой отечественной юриспруденции.

В рамках проекта студенты встречаются и в формате открытого диалога общаются с практикующими адвокатами, нотариусами, судьями, представителями правоохранительных органов, перенимают их опыт, а старшеклассники саратовских школ принимают участие в занятиях, организованных членами Совета молодых юристов Саратовского реготделения АЮР, в ходе которых постигают азы личной кибербезопасности и знакомятся с современной системой правоохранительных органов России.

— Школа права – многогранный проект. Он направлен на формирование правовой культуры у молодежи, комплексного представления о государственной правовой системе и профессии юриста. Нам принципиально важно, чтобы в профильные учебные заведения и на юридические факультеты вузов приходили хорошо подготовленные ребята, которые уважают Закон и правопорядок и ориентированы на защиту прав и свобод человека и гражданина, – отмечает председатель Саратовского регионального отделения АЮР, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.