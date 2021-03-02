Сегодня в рамках официального визита делегации Саратовской области в Республику Узбекистан состоялась деловая встреча ректора Саратовской государственной юридической академии профессора Екатерины Ильговой и ректора Самаркандского государственного университета профессора Рустама Халмурадова, которые подписали соглашение о межвузовском сотрудничестве.

Кроме того, в мероприятии приняли участие председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, проректор по стратегическому развитию и внешним связям СГЮА Александр Пермяков, руководитель сектора миграционного сопровождения и учета отдела международных связей СГЮА Андрей Левченко и другие члены делегации, а также проректор по международному сотрудничеству СамГУ Мухтор Насиров, студенты и преподаватели университета.

Стоит отметить, что благодаря Указу Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию юридического образования и науки в Республике Узбекистан» Самаркандский государственный университет получил возможность восстановления юридического факультета. В связи с чем руководство и профессорско-преподавательский состав Саратовской государственной юридической академии выразили готовность активно подключиться к этому процессу и всесторонне способствовать развитию юридического факультета и юридической школы СамГУ.

Подписанное соглашение позволит вузам наладить эффективную работу в самых разных направлениях: от стратегического партнерства в области разработки и реализации проектов, связанных с цифровизацией образования, проведения совместных научных исследований, издания учебной литературы, организации профориентационной деятельности до реализации программ научной и учебной мобильности, переподготовки и повышения квалификации студентов и преподавателей, обмена иными ресурсами образовательных организаций.