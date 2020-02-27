Сегодня в Саратовской государственной юридической академии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и Саратовским областным судом.

В мероприятии приняли участие врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова, председатель Саратовского областного суда Федор Телегин, профессорско-преподавательский состав академии, студенты, магистранты и аспиранты вуза, а также представители судейского сообщества региона.

СГЮА и Саратовский областной суд связывает многолетнее плодотворное взаимодействие. Новые форматы предполагают расширение всех сфер сотрудничества вуза и судебного ведомства: привлечение практических работников судебной системы региона к учебному процессу, подготовка выпускников академии к будущей работе через стажировки и практики в органах судебной власти, проведение совместных научно-практических мероприятий, участие преподавателей академии в межведомственных совещаниях и деятельности квалификационных коллегий, и другие направления.

-Данное соглашение поможет нам организовать подготовку студентов и магистрантов на новом уровне, с привлечением практических работников из судейского корпуса, которые передадут свой бесценный опыт нашим начинающим юристам, примут участие в организации системы профессионального наставничества и кураторства, будут активно задействованы в воспитании и обучении будущих работников судебной системы региона и страны, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что роль суда в современном обществе постоянно возрастает, поэтому судья должен быть хорошо подготовлен, обладать всеми необходимыми для осуществления профессиональной деятельности знаниями, а также подчеркнул, что подписанное соглашение – это дальнейший шаг к расширению и углублению сотрудничества в новых современных и актуальных форматах.