Вчера, 25 февраля, в академии состоялась церемония заключения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между СГЮА и Управлением ФСИН России по Саратовской области.

Документ подписали ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова и врио начальника Управления ФСИН России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин.

Главные направления сотрудничества стороны определили в совместной проектной работе, проведении научных исследований и различных научно-практических мероприятий, совершенствовании учебного процесса, организации практики и стажировок обучающихся в региональном управлении ФСИН, повышении квалификации и переподготовке работников управления на базе СГЮА, формировании кадрового резерва выпускников академии для будущего трудоустройства в территориальные и федеральные органы ФСИН и в других.