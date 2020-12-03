Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского. В церемонии приняли участие ректор СГЮА Екатерина Ильгова и ректор СГМУ Андрей Еремин, а также руководящий и профессорско-преподавательский состав двух вузов.

Данное соглашение позволит академии и медуниверситету наладить эффективную работу в направлении создания вузовского консорциума, организовать качественное сетевое взаимодействие, а также приступить к реализации концепции «Образование через всю жизнь», используя интеллектуальный потенциал и инфраструктуру вузов в совершенствовании учебного и научно-исследовательского процессов.

Так, например, на основании поступившего от Швейцарской академии международного права из Женевы в адрес СГЮА предложения уже инициирована разработка магистерской программы «Медицинское право» совместно с профессорско-преподавательским составом СГМУ им. В.И. Разумовского.

— Несмотря на то, что наши вузы имеют определенные отличия в области научных интересов и различные подходы к образовательной деятельности, я уверена, что и СГЮА, и СГМУ в равной степени заинтересованы в решении общих вопросов, связанных с повышением эффективности защиты прав пациентов и медицинских работников, формированием национальных медицинских исследовательских центров, совершенствованием механизмов оказания медицинских и образовательных услуг как в сфере юриспруденции, так и в сфере здравоохранения. Все это может быть успешно реализовано исключительно при активном и всестороннем участии обеих сторон, – отметила Екатерина Ильгова.

Также в рамках мероприятия СГЮА презентовала дополнительную программу профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение медицинской деятельности», которая позволит специалистам различных областей медицины и сферы здравоохранения получить дополнительные знания и навыки в юриспруденции. Обучение пилотного набора слушателей данной программы предложено академией реализовать на безвозмездной основе.

Кроме того, в рамках стартовавшего межвузовского сотрудничества академией было принято решение о передаче в библиотечный фонд медицинского университета двухсот экземпляров учебных пособий «Судебно-медицинская экспертиза при механической травме» и «Судебно-медицинская оценка огнестрельной травмы», которые были переизданы в память профессора кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики СГЮА Вадима Козлова.

— Сотрудничество с Саратовской государственной юридической академией имеет значимые перспективы для дальнейшего стратегического развития университета. Мы – медики – заинтересованы в регулярном продуктивном взаимодействии с высококвалифицированными юристами, потому что стремительно меняющееся законодательство в области здравоохранения привносит свои нюансы в нашу работу. Мы уже сделали первые шаги в рамках сотрудничества с юридической академией. И я уверен, что дополнительная образовательная программа, посвященная правовому обеспечению врачебной деятельности, будет очень полезна всем представителям медицинского сообщества, – отметил ректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин.