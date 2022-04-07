Сегодня в Москве состоялась церемония подписания соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и Московским государственным юридическим университетом им. О.Е.

Кутафина (МГЮА).

Документ подписали ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова и ректор Университета им. О.Е. Кутафина профессор Виктор Блажеев. В мероприятии также приняли участие представители руководства и профессорско-преподавательского состава обоих вузов.

Стороны договорились развивать активное сотрудничество в области научно- исследовательской, образовательной и культурно-просветительской деятельности. Взаимодействие будет организовано в вопросах разработки и реализации образовательных проектов, связанных с цифровизацией сфер образования и юриспруденции, развития академической мобильности студентов, совершенствования процесса обучения с использованием дистанционных и электронных образовательных технологий, повышения педагогической и научной квалификации работников в рамках стажировок, обмена ведущими преподавателями для чтения лекций, проведения семинаров и консультаций в рамках академического обмена, организации совместных научных конференций, форумов, олимпиад, конкурсов и летних школ для обучающихся и молодых ученых, и в других.

-Мы с вами в определенной степени задаем тон развития юридической науки и образования, и я полагаю, что это соглашение создаст необходимую правовую базу для укрепления сотрудничества между нашими вузами, – подчеркнул Виктор Блажеев.

Стоит отметить, что одним из ключевых направлений сотрудничества станут совершенствование нормативной правовой базы и подготовка экспертных заключений в вопросах предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, в том числе в молодежной среде.



-Сегодня система высшего образования в России активно развивается в плоскости консолидации и совместной реализации научно-исследовательского, образовательного, интеллектуального, кадрового и даже инфраструктурного потенциала. И юриспруденция как комплексная общественная наука, которая исполняет системообразующие функции, не может находиться в стороне от этих ключевых процессов. Поэтому важно объединяться с коллегами, создавать новые эффективные проекты, востребованные обществом и государством, формировать новые научные знания и приносить ощутимую практическую пользу стране. Особенно сегодня, когда чрезвычайно остро стоит вопрос о защите российского суверенитета и государственности, прав и свобод наших граждан. И мы рады, что СГЮА и Университетом им. О.Е. Кутафина сделаны первые уверенные шаги в этом вопросе – в направлении создания вузовского консорциума, который позволит совместно решать самые глобальные государственные задачи, – отметила Екатерина Ильгова.