Государственный университет Карабюк из Турции и Саратовская государственная юридическая академия подписали меморандум о сотрудничестве.

Совместные научные исследования в области билингвизма начались по итогам визита в феврале этого года в СГЮА доцента кафедры западных языков и литературы филологического факультета Университета Карабюк Ирфана Тосункоуглу. Кафедра английского языка СГЮА планирует реализацию двустороннего исследовательского проекта, посвященного влиянию двуязычия на изучение и преподавание английского

По просьбе турецкой стороны научными консультантами в области английской юридической терминологии и преподавания английского языка для юридических целей выступят заведующий кафедрой английского языка академии профессор Сергей Хижняк и доцент кафедры Анастасия Игнаткина.

На данный момент подготовлена к изданию совместная научная статья Ирфана Тосункоуглу и Анастасии Игнаткиной о феномене двуязычия, которая будет опубликована в июне текущего года.

Стоит отметить, что благодаря данному меморандуму и программе Совета по научно-техническим исследованиям Турции ученым, которые планируют проводить исследования за рубежом в области социальных и гуманитарных наук, будут предоставлены стипендии.

— СГЮА сегодня – это мощный научно-образовательный центр, открытый для международного сотрудничества. И мы планируем увеличивать количество таких совместных проектов, что, безусловно, будет способствовать накоплению научного и прикладного опыта академии, укреплению связей с зарубежными партнерами, последовательному развитию разнообразных взаимовыгодных форм сотрудничества. И в эти процессы будут вовлечены не только уже состоявшиеся ученые, но и молодые специалисты, которые получат возможность полноценно реализовать свой потенциал и продвигать достижения Саратовской юридической школы на международном уровне, – рассказала врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.