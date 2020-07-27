Саратовская государственная юридическая академия приглашает абитуриентов на новые магистерские программы.

До 3 августа 2020 года Институт магистратуры и аспирантуры СГЮА осуществляет прием документов по трем новым магистерским программам.

Программа «Правовое обеспечение бизнеса» направлена на подготовку специалистов в сфере правового регулирования бизнеса. Обязательной ее частью станет изучение судебных и внесудебных механизмов защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, а также применение их на практике.

Программа «Право цифровых технологий и информационной безопасности» имеет исключительно практическую направленность. Выпускники смогут применять на практике знания в области сетевого права, правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники, а также обеспечивать информационную безопасность государственных органов власти, научно-исследовательских учреждений и международных организаций.

При реализации магистерской программы «Правовое обеспечение экономической безопасности» обучающиеся получат фундаментальные и прикладные знания в области правового обеспечения экономической безопасности, будут готовы к решению нестандартных экономико-правовых задач, а также научатся выявлять и предупреждать экономические правонарушения.

С более подробной информацией о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление можно ознакомиться на официальном сайте СГЮА в разделе «Абитуриенту» или позвонить в call-центр приемной комиссии: +7-8452- 29-91-05 с понедельника по пятницу c 8:30 до 20:00, суббота, воскресенье – с 8:30 до 18:00.