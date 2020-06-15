Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГЮА в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» создал единую образовательную платформу дистанционного обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Институтом реализуется более 30 востребованных на рынке труда программ. Среди них «Подготовка арбитражных управляющих», «Правовая журналистика», «Юридический психолог», «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности», «Специалист в сфере закупок» и другие.

Только за последние несколько месяцев в ИДПО СГЮА обучение с использованием дистанционных образовательных технологий прошли более 300 слушателей из 60 субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день институт разработал и эффективно апробировал такие новые образовательные курсы, как «Налоги и налогообложение», «Бизнес-грамотность», «Реализация трудовых прав и социальное обеспечение», которые позволяют овладеть актуальными компетенциями и профессиональными навыками в условиях пандемии. Доступность дистанционного формата обучения, гибкая система скидок, онлайн- контакт с ведущими преподавателями и практическими работниками позволяют адаптировать профессиональное портфолио к новым требованиям рынка труда и бизнеса, а диплом одного из ведущих юридических вузов страны является гарантией успешного трудоустройства.

—СГЮА имеет огромный потенциал в разработке и реализации дополнительных профессиональных программ, позволяющих организовать учебный процесс в онлайн- формате, что сегодня крайне актуально. Академия уже начала успешную «трансформацию» своего богатейшего научно-образовательного и прикладного опыта в соответствии с требованиями и стандартами дистанционных образовательных технологий. И эта работа обязательно будет продолжена. Приглашаем самый широкий круг слушателей получить востребованные знания и эффективно повысить свою квалификацию без отрыва от производства и с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, – отметила врио ректора СГЮА

Екатерина Ильгова.