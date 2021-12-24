В Саратовской государственной юридической академии в преддверии Нового года
по инициативе ректора профессора Екатерины Ильговой и при участии детского театра-студии «Театралика» прошла благотворительная акция для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Соорганизаторами акции выступили прокуратура Саратовской области и Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.
Спектакль «Чёрная курица», поставленный детской актёрской труппой,
познакомил ребят с волшебной историей, воссозданной по мотивам повести Антония
Погорельского и адаптированной под театральную сцену.
Кроме того, участники мероприятия побывали с обзорной экскурсией в зале
судебных заседаний, научной библиотеке, на криминалистическом полигоне СГЮА,
познакомились с многочисленными студенческими организациями вуза (волонтёрские
организации «Академия добра» и «Волонтёры Победы», добровольческое объединение
военно-патриотической направленности «Беркут», стройотряд «Нефрит», спортивный
клуб «Муфаса», медиацентр SM Production, цирковая студия «Реверс», Совет молодых
юристов реготделения Ассоциации юристов России и другие), поучаствовали в мастер-
классах и творческих мастерских, потренировались на скалодроме и вместе со
специалистом-полиграфологом прошли проверку на «детекторе лжи».
-Главная цель акции заключается не только в том, чтобы подарить ребятам
праздничное настроение, позитивные эмоции от просмотра замечательного спектакля и новогодние подарки. В этом благотворительном проекте заложена просветительская
доминанта. Он призван показать детям всю полноту и широту возможностей их
будущей самореализации. Что найти себя, свой интерес, раскрыть таланты можно в
искусстве, творчестве, спорте, науке. Что студенческая жизнь и профессия юриста –
многогранны и интересны. Что быть разносторонне развитым человеком и соблюдать
закон – это модно! И, конечно, в планах у нас – проводить подобные акции на постоянной основе, охватывая всё больше детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – отметила Екатерина Ильгова.