В Саратовской государственной юридической академии в преддверии Нового года

по инициативе ректора профессора Екатерины Ильговой и при участии детского театра-студии «Театралика» прошла благотворительная акция для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Соорганизаторами акции выступили прокуратура Саратовской области и Комиссия

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.

Спектакль «Чёрная курица», поставленный детской актёрской труппой,

познакомил ребят с волшебной историей, воссозданной по мотивам повести Антония

Погорельского и адаптированной под театральную сцену.

Кроме того, участники мероприятия побывали с обзорной экскурсией в зале

судебных заседаний, научной библиотеке, на криминалистическом полигоне СГЮА,

познакомились с многочисленными студенческими организациями вуза (волонтёрские

организации «Академия добра» и «Волонтёры Победы», добровольческое объединение

военно-патриотической направленности «Беркут», стройотряд «Нефрит», спортивный

клуб «Муфаса», медиацентр SM Production, цирковая студия «Реверс», Совет молодых

юристов реготделения Ассоциации юристов России и другие), поучаствовали в мастер-

классах и творческих мастерских, потренировались на скалодроме и вместе со

специалистом-полиграфологом прошли проверку на «детекторе лжи».

-Главная цель акции заключается не только в том, чтобы подарить ребятам

праздничное настроение, позитивные эмоции от просмотра замечательного спектакля и новогодние подарки. В этом благотворительном проекте заложена просветительская

доминанта. Он призван показать детям всю полноту и широту возможностей их

будущей самореализации. Что найти себя, свой интерес, раскрыть таланты можно в

искусстве, творчестве, спорте, науке. Что студенческая жизнь и профессия юриста –

многогранны и интересны. Что быть разносторонне развитым человеком и соблюдать

закон – это модно! И, конечно, в планах у нас – проводить подобные акции на постоянной основе, охватывая всё больше детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – отметила Екатерина Ильгова.