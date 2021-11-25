На базе Саратовской государственной юридической академии с 2018 года успешно
функционирует Центр научно-методического обеспечения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Накопленный за прошедшие годы уникальный опыт, актуальность направлений
работы, содержательная значимость и современность разработанных Центром методик
позволяют его специалистам осуществлять экспертно-методическое сопровождение
деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по всей России.
И сегодня в такой профессиональной научно-методической поддержке, без
преувеличения, остро нуждаются профильные специалисты не только в Саратовской
области, но и в каждом регионе нашей страны.
Так, с 22 по 26 ноября в Ставрополе, Буденновске и Железноводске СГЮА
реализует серию образовательных мероприятий, посвященных концептуальным
изменениям в правовом регулировании системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, трендовым инструментам организации ее
деятельности, перспективам ее развития и другим вопросам.
Принимая во внимание значимость заявленной тематики, ведущим экспертом и
спикером курса выступает ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.
В обучении принимают участие более 400 специалистов системы профилактики:
все председатели, ответственные секретари и специалисты комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных и городских округов
Ставропольского края, а также члены Краевой комиссии Ставрополья.