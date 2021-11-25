На базе Саратовской государственной юридической академии с 2018 года успешно

функционирует Центр научно-методического обеспечения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Накопленный за прошедшие годы уникальный опыт, актуальность направлений

работы, содержательная значимость и современность разработанных Центром методик

позволяют его специалистам осуществлять экспертно-методическое сопровождение

деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних по всей России.

И сегодня в такой профессиональной научно-методической поддержке, без

преувеличения, остро нуждаются профильные специалисты не только в Саратовской

области, но и в каждом регионе нашей страны.

Так, с 22 по 26 ноября в Ставрополе, Буденновске и Железноводске СГЮА

реализует серию образовательных мероприятий, посвященных концептуальным

изменениям в правовом регулировании системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, трендовым инструментам организации ее

деятельности, перспективам ее развития и другим вопросам.

Принимая во внимание значимость заявленной тематики, ведущим экспертом и

спикером курса выступает ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.



В обучении принимают участие более 400 специалистов системы профилактики:

все председатели, ответственные секретари и специалисты комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных и городских округов

Ставропольского края, а также члены Краевой комиссии Ставрополья.