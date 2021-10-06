В период с апреля по июнь 2021 года Общественным советом при Минобрнауки России была организована независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в Саратовской государственной юридической академии.

По результатам проведенной проверки СГЮА набрала высокие показатели по всем направлениям: «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» – 98,72%, «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» – 97,92%, «Доступность услуг для инвалидов» – 93,95%, «Доброжелательность, вежливость работников» 98,2%, «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций» – 98,15%.