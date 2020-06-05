Саратовская государственная юридическая академия в лице проректора по научной работе доктора юридических наук, профессора Сергея Белоусова в дистанционном режиме провела переговоры с проректором по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета из Республики Узбекистан Мухтором Насировым.

Общение было посвящено будущей совместной работе вузов по усовершенствованию юридической школы университета силами ученых академии. Участники диалога также обсудили перспективы сотрудничества в реализации программы двусторонних стажировок ученых и студентов, развитии дистанционного образования и организации научных мероприятий.

— Сегодня экспорт образования является одним из приоритетных федеральных проектов, направленных на повышение привлекательности и конкурентоспособности российских вузов на международном рынке образовательных услуг. И в число ключевых задач, стоящих перед академией на данном этапе развития, входит «трансляция» богатейшего научно-образовательного опыта и традиций Саратовской юридической школы на постсоветском пространстве, что позволит не только повысить ее авторитет за рубежом, но и привлечь в вуз иностранных абитуриентов, желающих получить качественное образование, – подчеркнула врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.