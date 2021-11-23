Стартовало онлайн-голосование за звание «Общественное признание» в главном вузовском медиаконкурсе этого года, который проводится среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ России.

Организатором конкурса выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Фото- и видеоработы студентов СГЮА, членов команды студенческого медиацентра SM Production Михаила Ермакова, Никиты Кравченко, Александра Кожекина и Леонида Фёдорова вошли в шорт-листы сразу двух номинаций: «Лучшее фото» и «Лучшее видео».

Стоит отметить, что Саратовская государственная юридическая академия – единственный вуз Саратовской области, прошедший в финал данного конкурса.

Поддержать наш регион, творческую команду СГЮА и проголосовать за саратовских финалистов можно в официальной группе Минобрнауки России «ВКонтакте» по ссылкам:

«Лучшее фото»: № 1 – Михаил Ермаков, № 5 – Никита Кравченко.

«Лучшее видео»: № 3 – Александр Кожекин, № 10 – Леонид Фёдоров.

Голосование продлится до 24 ноября.