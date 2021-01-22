В воскресенье 24 января в Саратовской государственной юридической академии в онлайн-формате на платформе Zoom пройдет День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2021 года и правилах подачи документов.

Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с 90-летней историей, многолетними традициями и достижениями академии, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, программе военной подготовки, учебной, научной, спортивной и творческой жизни вуза.

Также гости Дня открытых дверей пообщаются с представителями руководства СГЮА и директорами учебных структурных подразделений – институтов и колледжа – и смогут задать любые интересующие их вопросы в чате видеоконференции.

День открытых дверей начнется 24 января в 12:00, онлайн-трансляция мероприятия будет доступна по ссылке на сайте СГЮА, или по идентификатору конференции: 811 1541 6480 и коду доступа: 290067.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-845-229-91-05.