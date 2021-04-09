В воскресенье, 11 апреля, в Саратовской государственной юридической академии в онлайн-формате на платформе YouTube пройдет День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2021 года и правилах подачи документов.

Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с 90-летней историей, многолетними традициями и достижениями академии, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, программе «двух дипломов», реализуемой совместно со Швейцарской академией международного права, программе военной подготовки, учебной, научной, спортивной и творческой жизни вуза.

Также будущие студенты академии получат полноценное представление о современной инфраструктуре вуза, познакомятся и пообщаются с представителями руководства СГЮА и директорами учебных структурных подразделений (институтов, колледжа) и смогут задать любые интересующие их вопросы в чате видеоконференции.

День открытых дверей начнется 11 апреля в 12:00 (11:00 по московскому времени),

онлайн-трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299 105