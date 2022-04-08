10 апреля 2022 года в официальном сообществе СГЮА в «ВКонтакте» в онлайн-формате пройдет День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2022 года и правилах подачи документов.

Участники Дня открытых дверей СГЮА познакомятся с многолетней историей, традициями и достижениями академии, подробно узнают о направлениях подготовки и специальностях, программе военной подготовки, учебной, научной, творческой и спортивной жизни вуза.

Будущие абитуриенты получат полноценное представление о современной инфраструктуре академии, пообщаются с представителями руководства СГЮА и

директорами учебных структурных подразделений, а также смогут задать любые интересующие их вопросы в чате видеоконференции.

Онлайн-трансляция начнется 10 апреля в 12:00 по Саратову (11:00 по московскому времени).

Дополнительную информацию можно получить по телефону приемной комиссии СГЮА: 8 (8452) 299 105.