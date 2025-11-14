СГЮА приглашает на День открытых дверей

Erid 2W5zFJ1WzHv

15 ноября 2025 года в Саратовской государственной юридической академии в онлайн-формате пройдет День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2026 года и правилах подачи документов.

Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с историей и достижениями академии, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, учебной, научной, творческой и спортивной жизни вуза.

Будущие абитуриенты получат полноценное представление о современной инфраструктуре академии, пообщаются с руководителями учебных структурных подразделений и выпускниками, а также смогут задать любые интересующие их вопросы в чате видеоконференции.

День открытых дверей начнется 15 ноября в 12:00 (11:00 по московскому времени), онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в официальной группе СГЮА во «ВКонтакте».

Дополнительную информацию можно получить по телефону приемной комиссии СГЮА: 8 (8452) 299 105.

