В рамках соглашения о сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и Академией правосудия при Верховном суде Республики Казахстан на базе СГЮА с 26 октября по 14 ноября 2020 года проходит онлайн-стажировка магистрантов из Казахстана, обучающихся по образовательной программе «Суд и правосудие».

Стажировка проходит с использованием дистанционных образовательных технологий в формате zoom-конференций. Занятия ведут ведущие преподаватели СГЮА и практикующие юристы.

— Лекции и тренинг были проведены по теме «Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации», которая вызвала живой интерес и отклик у аудитории иностранных слушателей, поскольку многие из них являются действующими работниками судебной системы Казахстана. Такой обмен опытом в сфере теории и практических аспектов арбитражного и гражданского

судопроизводства наших государств позволяет обсудить важные общие задачи развития и перспективность электронного правосудия как в России, так и в Казахстане, дает возможность вести активный двухсторонний диалог, эффективно обучаться, обмениваться действенными методиками, повышать уровень знаний и правовой культуры, — отметила один из спикеров-лекторов, судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА Татьяна Волкова.

