На базе Саратовской государственной юридической академии проходит

двухдневный Межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство»,

организаторами которого выступили Саратовское региональное отделение Ассоциации

юристов России (АЮР), Фонд регионального экономического развития «Инвестиции и

регионы» и СГЮА. Мероприятие проводится при поддержке правительства Саратовской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

На одной площадке собрались представители органов государственной власти,

крупного и малого бизнеса, ученые СГЮА и других российских вузов, практикующие

юристы. Они обсуждают лучшие практики и наиболее эффективные форматы

взаимодействия, учитывающие взаимные интересы всех участников.

В открытии форума приняли участие уполномоченный по защите прав

предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева, председатель правительства

Саратовской области Роман Бусаргин, председатель Саратовского регионального

отделения АЮР, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, первый заместитель

председателя Саратовской областной думы Алексей Антонов и другие.

«В Саратове я впервые. И город, и академия очень понравились – масштабы

впечатляют! Зная высокий уровень Саратовской государственной юридической

академии, как известнейшей в России юридической площадки, мы уверены, что тот

потенциал, то юридическое сообщество и те эксперты, которые собрались сегодня

здесь, будут нам полезны. Как и мы им. Наша встреча положит начало новым

совместным проектам. И главная задача на данный момент – поддержать инициативы

бизнеса. Для этого осталось объединить усилия, чтобы на региональном и федеральном уровнях принять законы, которые будут полезны бизнесу и предпринимательскому сообществу», – подчеркнула Татьяна Минеева.

Также в рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения о

взаимовыгодном сотрудничестве между Саратовским региональным отделением АЮР и

бизнес-омбудсменом Москвы.

«На базе Института законотворчества СГЮА успешно функционируют

различные профильные правовые центры, специалисты которых уже давно

сотрудничают с нашим регионом в рамках экспертного взаимодействия. Также у нас

есть мощная Юридическая клиника, которая работает совместно с Саратовским

региональным отделением АЮР. И нам очевидна необходимость расширения границ

такого полезного сотрудничества. Мы готовы включать наших экспертов в те

процессы, которые связаны с защитой предпринимательства, обеспечением

взаимодействия бизнеса и власти, а также оказывать бесплатную юридическую помощь молодым предпринимателям, которые только начали строить свой бизнес», – отметила Екатерина Ильгова.

В течение двух дней участники форума на различных тематических площадках

обсудят контрольно-надзорные функции государства в области правового взаимодействия с бизнес-сообществом, применение федерального антимонопольного законодательства, формы партнерства бизнеса и государства, опыт работы предпринимателей в условиях пандемии, темы нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности, стартапов международного уровня, стратегий работы в сфере интеллектуальной собственности, а также роль юристов во внешнеэкономической деятельности и многие другие вопросы.