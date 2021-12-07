На базе Саратовской государственной юридической академии проходит
двухдневный Межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство»,
организаторами которого выступили Саратовское региональное отделение Ассоциации
юристов России (АЮР), Фонд регионального экономического развития «Инвестиции и
регионы» и СГЮА. Мероприятие проводится при поддержке правительства Саратовской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.
На одной площадке собрались представители органов государственной власти,
крупного и малого бизнеса, ученые СГЮА и других российских вузов, практикующие
юристы. Они обсуждают лучшие практики и наиболее эффективные форматы
взаимодействия, учитывающие взаимные интересы всех участников.
В открытии форума приняли участие уполномоченный по защите прав
предпринимателей в г. Москве Татьяна Минеева, председатель правительства
Саратовской области Роман Бусаргин, председатель Саратовского регионального
отделения АЮР, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, первый заместитель
председателя Саратовской областной думы Алексей Антонов и другие.
«В Саратове я впервые. И город, и академия очень понравились – масштабы
впечатляют! Зная высокий уровень Саратовской государственной юридической
академии, как известнейшей в России юридической площадки, мы уверены, что тот
потенциал, то юридическое сообщество и те эксперты, которые собрались сегодня
здесь, будут нам полезны. Как и мы им. Наша встреча положит начало новым
совместным проектам. И главная задача на данный момент – поддержать инициативы
бизнеса. Для этого осталось объединить усилия, чтобы на региональном и федеральном уровнях принять законы, которые будут полезны бизнесу и предпринимательскому сообществу», – подчеркнула Татьяна Минеева.
Также в рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения о
взаимовыгодном сотрудничестве между Саратовским региональным отделением АЮР и
бизнес-омбудсменом Москвы.
«На базе Института законотворчества СГЮА успешно функционируют
различные профильные правовые центры, специалисты которых уже давно
сотрудничают с нашим регионом в рамках экспертного взаимодействия. Также у нас
есть мощная Юридическая клиника, которая работает совместно с Саратовским
региональным отделением АЮР. И нам очевидна необходимость расширения границ
такого полезного сотрудничества. Мы готовы включать наших экспертов в те
процессы, которые связаны с защитой предпринимательства, обеспечением
взаимодействия бизнеса и власти, а также оказывать бесплатную юридическую помощь молодым предпринимателям, которые только начали строить свой бизнес», – отметила Екатерина Ильгова.
В течение двух дней участники форума на различных тематических площадках
обсудят контрольно-надзорные функции государства в области правового взаимодействия с бизнес-сообществом, применение федерального антимонопольного законодательства, формы партнерства бизнеса и государства, опыт работы предпринимателей в условиях пандемии, темы нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности, стартапов международного уровня, стратегий работы в сфере интеллектуальной собственности, а также роль юристов во внешнеэкономической деятельности и многие другие вопросы.