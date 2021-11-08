Состоялась торжественная церемония открытия финального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Мероприятие посредством видеоконференцсвязи прошло в формате панельной дискуссии «Многомерная трансформация студенческого самоуправления» с представителями органов студенческого самоуправления из 53 регионов России.

В этом году конкурс проводится СГЮА совместно с Российским союзом молодежи (РСМ) в рамках грантового проекта «Программа поддержки развития органов студенческого самоуправления». Организаторами также выступают Росмолодежь и Ассоциация студентов и студенческих объединений России.

Главные цели конкурса – выявление, поддержка и распространение лучших в стране систем, моделей и практик деятельности органов студенческого самоуправления. Из 452 заявок эксперты отобрали 180 наиболее эффективных общественных объединений, чьи практики будут представлены в рамках конкурсных испытаний.

Участников всероссийского конкурса поприветствовали председатель РСМ Павел Красноруцкий и советник руководителя Росмолодежи Дмитрий Покровский, которые особо отметили роль Саратовской государственной юридической академии в организации мероприятия и поблагодарили СГЮА в лице ее ректора профессора Екатерины Ильговой. Также в церемонии открытия приняли участие председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений России Александр Митрофанов и председатель центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи Игорь Фатов. Модератором панельной дискуссии выступила председатель Объединенного совета обучающихся СГЮА Кристина Куксина.

— Уже сейчас в онлайн-режиме представители общественных объединений вузов из разных регионов нашей страны защищают свои самые эффективные практики. Здорово, что в этом году мы можем выступить в качестве организаторов конкурса. Познакомиться и пообщаться с таким огромным количеством талантливых ребят и экспертов, обменяться мнениями и идеями – это непередаваемый опыт. Ведь продвижение и масштабирование действенных внутривузовских практик – центральные задачи студенческого самоуправления. Всем участникам желаем успехов и удачи! – отметила Куксина.