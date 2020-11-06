В Москве завершились мероприятия VII Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходило в течение двух дней. Темой этого года стали инновационные подходы к развитию системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

В совещании, организаторами которого выступили минпросвещения России, Центр защиты прав и интересов детей и СГЮА, в этом году благодаря онлайн-формату, расширившему географию и количество участников, были задействованы более 500 экспертов и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из всех субъектов России.

В рамках пленарного заседания участников поприветствовали замминистра просвещения РФ Денис Грибов, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, замминистра юстиции РФ Алу Алханов и зампредседателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

В первый день с докладами выступили директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, ректор СГЮА Екатерина Ильгова, руководители российских вузов, общественных и благотворительных организаций, представители региональных органов власти и другие специалисты.

— Огромное спасибо Екатерине Владимировне Ильговой и в ее лице Саратовской государственной юридической академии за ту большую работу, которую она проводит. На сегодняшний день вы являетесь одним из центров компетенций по абсолютному большинству обсуждаемых нами вопросов и нашим давним партнером в работе, – дал оценку сотрудничеству Минпросвещения России и СГЮА замминистра Денис Грибов.

Участники совещания также поработали на дискуссионных площадках, посвященных проектной деятельности в сфере профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, региональному опыту развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних, декриминализации подростковой среды и другим темам.

Модераторами площадки «Мониторинг региональных систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании ведомственных «профилактических учетов» выступили ректор СГЮА Екатерина Ильгова и член правительственной КДНиЗП, председатель правления фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» Александр Спивак. В рамках данной площадки с докладом об использовании автоматизированных информационных систем в работе комиссий также выступила руководитель Всероссийского центра научно методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, член правительственной КДНиЗП, доцент кафедры административного и муниципального права СГЮА Светлана Зайкова.

Во второй день для участников совещания прошла серия мастер-классов, объединивших лучшие практики и передовой опыт работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией covid-19.

— Современные реалии, в том числе связанные с действующими ограничительными мерами, диктуют новые правила и формируют качественно иные подходы к профессиональной деятельности. Сегодня органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ищут действенные методики в своей работе, чтобы взаимодействие с семьями, детьми и подростками, в том числе опосредованное дистанционными коммуникационными технологиями, осуществлялось так же эффективно, чтобы специалисты КДНиЗП полномасштабно использовали возможности дистанта и различных медиаплощадок. Отрадно, что участники уже отметили, что данное совещание ощутимо поспособствовало развитию и этого важного направления работы, – отметила Екатерина Ильгова, которая провела мастер- класс «Использование информационных технологий и систем в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: ответ на вызовы времени».