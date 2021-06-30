В июне Российским обществом «Знание» был запущен новый просветительский проект «Умные недели», в ходе которого авторитетные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству.

В рамках «Умных недель» уже состоялись более 150 выступлений экспертов в 21 регионе России. С 28 по 30 июня просветительский марафон прошел и в Саратовской области, где одной из площадок стала Саратовская государственная юридическая академия.

Так, 28 июня, в очно-дистанционном формате лекцию об актуальных проблемах развития искусственного интеллекта прочитала старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Екатерина Муравлева, а сегодня на базе Балаковского филиала СГЮА выступили ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев с докладом о психологических особенностях современной молодежи и специалист в области тревожно-депрессивных, психосоматических и личностных расстройств, руководитель Центра психотерапии доктора Читловой Виктория Читлова, которая рассказала о том, как современному человеку справиться с тревогой и стрессом.

Стоит отметить, что в течение лета проект «Умные недели» вместе с приглашенными спикерами посетит десятки городов России и охватит тысячи студентов и школьников по всей стране.