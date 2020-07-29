С 2018 года в России реализуется масштабный проект по объединению лучших образовательных практик ведущих юридических вузов в рамках интегрированной образовательной программы «Международное право и сравнительное правоведение», которая направлена на подготовку специалистов международного уровня, способных осуществлять профессиональную деятельность в области российского и международного права, права интеллектуальной собственности, ядерного и спортивного права, и других.

Учредителями и партнерами Центра международного юридического образования, который занимается реализацией данного проекта, выступают Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), МГИМО, РАНХиГС при Президенте РФ и ИЗиСП при Правительстве РФ.

Программа «Международное право и сравнительное правоведение» является профилем направления подготовки по программе бакалавриата и предполагает обучение студентов в двух вузах – в российском и швейцарском. Образовательный процесс включает ежегодное обучение в России и Швейцарии – по одному семестру – и построен в соответствии с правилами Болонской системы, направленной на повышение мобильности студентов и преподавателей, а также укрепление международного сотрудничества между вузами.

С 2020 года Саратовская государственная юридическая академия стала полноправным участником данного проекта. Студенты академии, изъявившие желание пройти обучение по данной программе, получат два диплома о высшем образовании – СГЮА и Швейцарской академии международного права.

К преподаванию привлекаются ведущие специалисты России, Европы и США, а также практикующие юристы и сотрудники международных организаций. Стоит отметить, что помимо обучения по отраслевым правовым дисциплинам, студенты смогут пройти интенсивную языковую подготовку (английский, французский) в условиях мультикультурной среды и стажировки в международных организациях (ООН, ВТО, ВОЗ, ВОИС, ЮНЕСКО и других).

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на официальном сайте СГЮА в разделе «Абитуриенту».