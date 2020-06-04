Саратовская государственная юридическая академия получила уведомление, подтверждающее снятие предписания об устранении недочетов по итогам плановой проверки Рособрнадзора.

В ходе комплексной проверки экспертная комиссия изучила документы, учебный процесс, материально-техническое и обеспечение, порядок приема в вуз и реализацию программы охраны здоровья обучающихся, а также дала высокую оценку разработанным академией основным профессиональным образовательным программам.

— Успешное прохождение академией такой серьезной проверки – это подтверждение, прежде всего, качества преподавания и эффективности образовательного процесса в целом. И наша главная цель – не только удержать эту высокую планку, но и достойно справиться со всеми будущими вызовами, и результативно решить все задачи, которые сегодня стоят перед вузом. Высшее образование должно соответствовать всем современным требованиям и стандартам, быть организовано на достойном уровне, чтобы дистанционный формат, информационные технологии и цифровизация стали логичным продолжением традиционной формы взаимодействия студентов и преподавателей. И Саратовская государственная юридическая академия будет активно работать в этом перспективном направлении, – отметила врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.