Департамент экономической политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации опубликовал предварительный рейтинг качества финансового менеджмента вузов за 2019 год.

В основу рейтинга положен анализ показателей стратегического планирования и развития вузов, их финансовой устойчивости и исполнения нормативных правовых актов.

Среди 215 вузов, подведомственных Минобрнауки России и присутствующих в рейтинге, Саратовская государственная юридическая академия в этом году занимает 34 место. Данный показатель для СГЮА вырос на 41 позицию по сравнению с 2018 годом и стал лучшим среди вузов Саратовской области.

Почти по всем оцениваемым параметрам СГЮА набрала максимальное количество баллов и заняла шестое место среди вузов Приволжского федерального округа.

Также стоит отметить, что федеральный портал Superjob представил свежие данные ежегодного рейтинга вузов России по среднему баллу ЕГЭ, уровню зарплат выпускников, занятых в юридической сфере и окончивших вуз в 2014-2019 годах, и количеству выпускников, оставшихся работать в регионе. СГЮА удерживает лидирующие позиции и в данном рейтинге среди юридических вузов страны, и входит в топ-15 лучших образовательных организаций по вышеуказанным критериям.