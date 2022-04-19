18 апреля в саратовском театре юного зрителя имени Ю. П. Киселёва прошел итоговый гала-концерт областного фестиваля «Саратовская студенческая весна – 2022».

В нем приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, ректоры и студенты саратовских вузов. Напомним, каждый год жюри фестиваля определяет лучших по пяти направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика» и «Оригинальный жанр».

Также выбирается лучшая вузовская концертная программа. Студенты СГЮА завоевали сразу несколько гран-при фестиваля в отдельных конкурсных направлениях: в «Журналистике» (медиацентр SM Production) и в «Театральном жанре» (студенческий театр «Арт’Адвокат» имени И.Б. Володарского).

В общекомандном зачете среди всех вузов СГЮА завоевала гран-при. Теперь студенты академии в составе делегации Саратовской области отправятся на юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 18 по 24 мая в Самаре.