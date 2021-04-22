Руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров отметил важные для себя моменты в Послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

— Послание, впервые за несколько лет, было полностью ориентировано на решение внутриполитических вопросов России. Инструменты поддержки — прикладные и понятные абсолютному большинству. Путин сегодня снова доказал, что он — национальный лидер, который слышит людей и максимально включен в повестку страны.

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Что хотелось бы отметить особо, ориентированность на создание системы фармакологической и медицинской безопасности России. Это позитивные «последствия» covid-19, которые, я уверен, выведут страну на новый уровень, дадут импульс развитию науки — фундаментальной и прикладной.

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Президент обозначил вектор, которого должны придерживаться регионы и губернаторы, особенно в нынешнем выборном году: повышение самодостаточности, проектное созидание и настрой на конкурентную борьбу в условиях общих задач. Это касается как социального блока, так и инфраструктурных проектов, поддержки научных инициатив, развития туристической привлекательности и расширения доступа граждан к государственным услугам.

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Что важно для нас, представителей Общероссийского народного фронта, прозвучали темы, с которыми мы работаем постоянно: доступная газификация, модернизация сельской медицины, поддержка родителей и тех, кто готовится ими стать, чистый воздух в городах.

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Ключевое, на что бы я хотел обратить внимание региональной власти и органов МСУ в речи президента, что любое взаимодействие с государством не должно быть унизительным для человека, — говорит он.