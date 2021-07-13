Сегодня утром в Саратове произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в котором пострадало 11 человек, шесть из них — серьезно, сообщает пресс-служба облспаса.

Около 7:05 утра 13 июля на улице Танкистов напротив дома №57Г водитель пассажирского микроавтобуса маршрута №10 не справился с управлениям и врезался в мусоровоз.

В результате ДТП пострадало 11 человек, шесть из которых пришлось госпитализировать.

На месте работают сотрудники ГИБДД, службы спасения, МЧС и «скорой помощи».

Информация уточняется.