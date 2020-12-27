Шесть человек не смогли справиться с новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области в минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Это мужчины 61, 58 лет с сахарным диабетом и артериальной гипертензией; женщина 65 лет, также страдавшая сахарным диабетом с множественными осложнениями, хронической обструктивной болезнью легких и недостаточностью кровообращения; женщина 67 лет, имевшая множественные осложнения сахарного диабета – диабетическую микро- и макроангиопатию, нефропатию. Провела 31 день в стационаре, развитие заболевания у нее осложнилось гидропериардом.

Не пережили covid-19 Женщина 71 года с саркоидозом легких и мужчина 72 лет, страдавший сахарным диабетом с множественными осложнениями, язвенной болезнью желудка и последствиями инфаркта мозга.