21 января стало известно о еще шести смертях от коронавируса в Саратовской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Не смогли справиться с болезнью мужчина 68 лет с артериальной гипертензией и атеросклеротической болезнью сердца; женщина 74 лет, страдавшая лимфомой; мужчина 64 лет с острым инфарктом миокарда и язвенной болезнью желудка; женщина 54 лет с послеоперационным гипотиреозом, хронической болезнью почек; женщина 48 лет без сопутствующей патологии; женщина 77 лет с болезнью кишечника, раком молочной железы, и хроническим пиелонефритом.