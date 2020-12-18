Новый антициклон из Скандинавии принесет в Саратовскую область аномальные холода, на улице будет до девяти градусов ниже климатической нормы.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева уточнила, что завтра в регионе ожидается -10-15 градусов, на юго-западе -6-7 градусов. Местами небольшой снег и гололедица, порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Начиная с воскресенья ночью будет не теплее -17-22 градусов, при прояснении до -25, днем столбик термометра не поднимется выше -11-16 градусов.

В Саратове в ближайшие сутки возможен слабый снег, порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду, днем десять градусов мороза. В дальнейшем по ночам будет холодать до -15-17 градусов, днем теплеть до -11-12 градусов в сопровождении слабого восточного ветра.