Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о расселении семей из аварийных домов в Летном городке Энгельса.

Решение этой проблемы поддержал президент РФ Владимир Путин, на днях выделили 373,8 миллиона рублей на первый этап переселения. Всего таковых домов 32, в этом году расселят шесть из них.

Запланирована закупка квартир в готовых зданиях и строительство новых многоквартирных домов. Желающие могут получить выплату для приобретения квартир самостоятельно, координировать реализацию проекта будет руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации при правительстве Саратовской области Александр Стрелюхин.