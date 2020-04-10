В Саратове несколько шесть машин ДПС устроили погоню за пьяным водителем, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По предварительным данным, около 20:00 вечера на улице Чернышевского автоинспекторы заметили Ford Focus, ехавший по странной траектории. На законные требования полицейских водитель автомобиля — 36-летний мужчина не остановился, в результате гаишникам пришлось броситься в погоню.

Нарушителю удалось проехать через полгорода, собрав шесть экипажей ДПС, пока его задержали на пересечении Астраханской и Зарубина. Выяснилось, что водитель был сильно пьян.

На видео, которое очевидцы погони выложили в социальные сети, видно, что к концу преследования у американской легковушки оторвано переднее левое колесо и есть следы столкновения на передней части. Скорее всего, уходя от полицейских , водитель с кем-то столкнулся.

В отношении него было возбуждено административное дело. Обстоятельства выясняются.