Вчера, 12 октября, чиновники отправились на рынок в Волжском районе Саратова, чтобы выявлять нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в мэрии.

Начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов отметил, что чаще всего средства индивидуальной защиты не носят покупатели, но бывает, что и продавцы. На объектах торговли нет антисептиков, о социальной дистанции тоже всего забыли.

По итогам мероприятия составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

Подобные рейды будут продолжены.

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