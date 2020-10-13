Вчера, 12 октября, чиновники отправились на рынок в Волжском районе Саратова, чтобы выявлять нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в мэрии.

Начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов отметил, что чаще всего средства индивидуальной защиты не носят покупатели, но бывает, что и продавцы. На объектах торговли нет антисептиков, о социальной дистанции тоже всего забыли.

По итогам мероприятия составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

Подобные рейды будут продолжены.

