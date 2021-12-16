Домой Рубрики Новости Саратова Шесть саратовских школ объединят в образовательные центры РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шесть саратовских школ объединят в образовательные центры По Новости Саратова - 16.12.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове шесть школ объединят в образовательные центры. Речь идет о СОШ №16 и 104, пятой и девятой, а также №24 и 93. При этом закрывать образовательные учреждения не будут. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роспотребнадзор не исключает новых мер для борьбы с ОРВИ среди школьников Саратовской области Дольщикам ЖК «Победа» в Саратове выплатят компенсации Более 2 тысяч собак и кошек отловлено в Саратове за год ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роспотребнадзор не исключает новых мер для борьбы с ОРВИ среди школьников... Новости Саратова - 16.12.2021 0 Роспотребнадзор Саратовской области не исключает новых мер для борьбы с распространением ОРВИ. Об этом сообщил начальник эпидемотдела Игорь Вяткин на брифинге 16 декабря. Он отметил,... Дольщикам ЖК «Победа» в Саратове выплатят компенсации 16.12.2021 Более 2 тысяч собак и кошек отловлено в Саратове за год 16.12.2021 Зимние каникулы для школьников Саратова продлевать не будут 16.12.2021 От гриппа привились около миллиона жителей Саратовской области 16.12.2021