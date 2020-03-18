Шесть управляющий компаний получать лицензии. Такое решение было принято вчера на заседании лицензионной комиссии.

В текущем году право на руководство многоквартирными домами получат: ООО «ДЛК», ООО «Возрождение», ООО «Управляющая компания Агора», ООО «Управляющая компания «Капитал дом Балаково», ООО «Управляющая компания «Титан», ООО «Волжанка».

Еще двум УК было отказано в получении лицензии — ООО «Хапилин» и ООО «Сенной».

Также на заседании был рассмотрен вопрос об аннулировании разрешения на управление домами компанией ООО «Эверест» в связи с банкротством.