Домой Горячая линия ЖКХ Шесть улиц Саратова остались без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Шесть улиц Саратова остались без воды до вечера По Новости Саратова - 22.10.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». До 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц Моисеева, Майская, Светлая, Молодежная, Строителей. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев ожидает аномально теплая погода на выходных Следователи обратили внимание на затопленную саратовскую пятиэтажку Тело мужчины пролежало сутки в камышах под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев ожидает аномально теплая погода на выходных Новости Саратова - 22.10.2021 0 В Саратовской области ожидаются теплые выходные. Об этом рассказала замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло. По ее словам, погоду в ближайшие дни будет определять обширнейший антициклон,... Следователи обратили внимание на затопленную саратовскую пятиэтажку 22.10.2021 Тело мужчины пролежало сутки в камышах под Саратовом 22.10.2021 Стал известен график работы школ и поликлиник на период локдауна в... 22.10.2021 Найденный без сознания мужчина в Калининском районе скончался в больнице 22.10.2021