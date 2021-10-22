Сегодня, 22 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

До 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц Моисеева, Майская, Светлая, Молодежная, Строителей.

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