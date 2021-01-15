Из-за коронавируса в Саратовской области скончались шестеро человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 55-летней женщины с ожирением третьей-четвертой степени, ревматоидным артритом с системными проявлениями, 73-летнего мужчины и 69-летней женщины с сахарным диабетом с множественными осложнениями, вторичной артериальной гипертензией, 41-летнего с циррозом печени, хроническим панкреатитом, закрытой черепно-мозговой травмой в анамнезе, хронической алкогольной интоксикацией, 37-летнего с неконтролируемой гипертензией, инфарктом головного мозга, 72-летней с гипертонической болезнью, диффузным кардиосклерозом.