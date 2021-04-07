Сегодня, 7 апреля, в Саратовской области шестеро человек скончались из-за коронавируса.

Об этом сообщили в федеральном штабе.

Общее число жертв новой инфекции составило 851.

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