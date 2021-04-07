Домой Рубрики Новости Саратова Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 07.04.2021 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 апреля, в Саратовской области шестеро человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе. Общее число жертв новой инфекции составило 851. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи Студенты Президентской академии популяризируют космическую отрасль в регионе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы Новости Саратова - 07.04.2021 0 Бешеная лиса, труп которой нашли у детского сада №239 на 3-м проезде Строителей в Ленинском районе Саратова отправила город на карантин. Об этом гласит... Шестеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса 07.04.2021 Панков: Необходимо удержать квалифицированных врачей на станциях скорой помощи 07.04.2021 Студенты Президентской академии популяризируют космическую отрасль в регионе 07.04.2021 Избран новый глава Питерского района 07.04.2021