Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать комиссию, которая выяснит, по какой причине отравились шестеро детей в средней школе №3 Красноармейска.

В профильной группе района в соцсетях сообщили, что четвероклассники поступили в местную больницу. Состояние четырех из них хорошее, двум промывают желудки.

—Дети положили в рот таблетки, предназначенные для обработки помещения класса. Их оставил сотрудник школы, а несовершеннолетние приняли их за витаминки, — отмечается в сообщении.

Зампред правительства региона Роман Грибов получил поручение взять ситуацию на контроль, а руководство минобраза выедет на место происшествия.