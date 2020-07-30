Шестерых граждан обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем. В зависимости от роли и степени участия — в десяти эпизодах преступлений. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По версии следствия не позднее апреля 2018 года 26-летний саратовец создал ОПГ, которая занималась продажей наркотиков. Двое граждан получали оптовые партии веществ и передавали их подельникам через тайники. Остальные были фасовщиками и закладчиками.

Злоумышленники прятали запрещенку в Саратове и Энгельсе, а координаты местонахождения сообщали покупателям.

Для легализации доходов, полученных от незаконной деятельности, главарь преступников совершал финансовые операции с деньгами и иным имуществом на общую сумму 670 тысяч рублей.

Их деятельность пресекли в марте 2019 года, из незаконного оборота изъяли свыше двух с половиной килограмм наркотиков.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.