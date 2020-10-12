Сегодня, 12 октября, в 1:30 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Чиганак. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 84 квадратных метра ликвидировали.